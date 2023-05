Monreale, gli scatti più suggestivi della Festa del Santissimo Crocifisso di Giuseppe Giurintano

Sarà ricordata come una delle edizioni piu’ belle la Festa del Santissimo Crocifisso edizione 2023. A testimoniarlo alcuni scatti tratti dal servizio fotografico realizzati dal fotografo Giuseppe Giurintano.

Le più di 200 foto riprendono l’aspetto religioso, tradizionale, spettacolare ed alcuni momenti istituzionali di una delle più importanti feste della Sicilia, dove hanno presenziato tutte le Autorità civili, militari e religiosi fra i quali, l’arcivescovo Gualtiero Isacchi, il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, gli assessori , consiglieri comunali , rappresentanti della Confraternita, dell’Associazione “Festeggiamenti del Tre Maggio” e i “Fratelli” devotamente vestiti di bianco che portano in giro per la città la vara con l’effige del Santissimo Crocifisso.

Il materiale è stato consegnato stamane all’Ufficio Stampa del Comune di Monreale che lo conserverà nel proprio archivio digitale per utilizzarlo in occasione di campagne pubblicitarie per promuovere la città di Monreale in Italia e nel mondo.