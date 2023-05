Lutto a Monreale, si è spento il professore e artista Sergio Mammina

Monreale – La città di Monreale è in lutto per la perdita di un grande uomo, un artista e un letterato di talento e di grandi doti umane. Sergio Mammina si è spento all’età di 75 anni, circondato dall’amore dei suoi familiari. La sua lotta contro un brutto male è terminata oggi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva e lo ammirata come uomo e come artista.

Un uomo dai molteplici talenti, di carisma e dal senso profondo dell’umorismo. Mammina a Monreale ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’arte, della letteratura e nella comunità di Monreale. Conosciuto per la sua generosità e il suo spirito gentile, era una figura amata e rispettata da tutti coloro che avevano la fortuna di conoscerlo. Mammina ha contribuito a plasmare la cultura di Monreale attraverso la sua passione per l’arte, per la grafica e non solo. Il suo talento creativo si è espresso in una vasta gamma di forme.

Sergio Mammina, noto artista grafico e pittore, è nato a Monreale nel 1948 e vi risiedeva tutt’oggi. Ha studiato presso l’Istituto statale d’Arte e presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, specializzandosi nel campo delle discipline geometriche. A partire dal 1967 ha insegnato tali discipline presso varie scuole della provincia di Palermo, come l’Istituto statale d’Arte di Monreale, l’Istituto statale d’arte di Palermo e il Liceo artistico statale di Palermo. Dal 1982 al 2005 ha insegnato presso l’I.T.I.S. “Ettore Majorana” di Palermo.

Parallelamente alla sua attività di insegnamento, Mammina si è dedicato con passione alla pittura, partecipando a numerose collettive e concorsi nazionali, come la X Quadriennale Nazionale di Roma nel 1975, il XV Premio nazionale città di Thiene nel 1977, il XII Premio Lario Cadorago a Como nel 1979 e l’EXPO’ arte ’81 a Bari. Nel 1983 ha anche vinto il prestigioso Premio “Piersanti Mattarella” a Palermo, esponendo uno dei suoi lavori alla Galleria d’arte moderna della città.

A partire dal 1982 si è dedicato alla grafica editoriale e pubblicitaria, realizzando numerosi marchi e progetti per importanti enti e istituzioni. Tra questi, il marchio del Parco dell’Etna a Nicolosi, il Coordinamento nazionale dei Parchi e delle Riserve a Pisa, la Borsa Mercato del Turismo Compatibile a Torino e il Museo Geopark Madonie a Petralia Sottana.

Mammina ha anche progettato periodici, cataloghi e libri, come la rivista SiciliaImpresa – Periodico dei Giovani imprenditori della Provincia di Palermo, la rivista Parchi – Rivista bimestrale di cultura, progettazione ed esperienze di gestione ambientale pubblicata da Maggioli Editore a Pisa e la rivista INFORMA PALERMO edita dal Comune di Palermo negli anni 2002-2008. È stato responsabile del settore grafico della casa editrice Arbor a Palermo e ha collaborato con importanti case editrici come Abadir, Leopardi, Linee d’arte Giada e Mazzotta.

Sergio Mammina ha saputo coniugare l’impegno didattico con quello artistico, diventando una figura consolidata del panorama culturale e artistico siciliano. La sua carriera e le sue opere testimoniano l’amore per la Sicilia e la passione per la grafica e la pittura, due campi che ha saputo incontrare e fondere con grande maestria.

In un momento di profonda tristezza, ci uniamo ai familiari di Sergio Mammina nel loro dolore e nel ricordo di un uomo che ha vissuto una vita piena di passione, amore e dedizione all’arte.