Le ragazze della New Gica Monreale volano in Serie C, premiate dall’amministrazione

Storico traguardo raggiunto dalla ASD Polisportiva New Gica Monreale, con la promozione della sua serie D femminile che approda alla serie C. Il 21 maggio scorso nella palestra annessa al’ICS Margherita di Navarra di Pioppo si è concluso il lungo percorso del campionato femminile di serie D che ha visto trionfare la compagine della New Gica del presidente Carlo Giannetto che ha concluso il campionato al secondo posto che le ha permesso di disputare i play off per poter approdare alla quarta categoria Nazionale.

Questo pomeriggio la squadra ha anche ricevuto un encomio dall’amministrazione comunale in sala rossa alla presenza del sindaco e dell’assessore Sardisco.

Ad opporsi in questa competizione con gare di andata e ritorno è stata la Us Volley Bagheria, allenata dal tecnico Giorgio Castronovo, squadra giovane che nel corso del campionato ha dato filo da torcere alla New Gica ma che nulla ha potuto fare in queste due gare dei play off. Si deve definire fantastico il lavoro svolto dal tecnico Armando Vicari che ancora una volta ha mostrato tutto il suo valore come tecnico e grande motivatore che avendo a disposizione un organico eterogeneo ha saputo tirar fuori il 110 % da tutte le atlete a disposizione, dando loro una identità di gioco, una personalità e mentalità vincente.

Giorgio Castronovo si rammarica per non aver potuto definire “Bambine terribili le sue atlete”, ma a questo punto è doveroso da parte della Gica definire le sue atlete “Nonnine terribili”, che dall’alto della loro esperienza hanno portato esperienza, grinta, mentalità vincente ed un gioco migliore e più fantasioso di tutto il campionato. I buon gustai della bella pallavolo hanno avuto ragione di rispondere presente all’appello del presidente Carlo Giannetto che li ha invitati ad essere numerosi a sostenere la Gica infatti la gara è stata supportata da un tifo da stadio in un ambiente pieno come un uovo, appassionato e partecipe che ha vissuto un’indimenticabile giornata sportiva, uno di quegli eventi che si ricordano per tanto tempo.

Tecnicamente la Gica è stata perfetta nei suoi fondamentali e che solo durante il secondo set c’è stato un calo dovuto forse alla frenesia di chiuderlo perchè avrebbe consegnato il titolo e c’è voluto tutta l’esperienza delle più esperte per avere ragione e aggiudicarselo. E stato questo ultimo punto che ha fatto esplodere la palestra e dove la felicità delle giocatrici, del pubblico e del Presidente si sono fusi in un unico abbraccio. Questa atmosfera non ha però fatto scemare la voglia di dimostrare che la Gica era in quel momento la più forte infatti pur con un sestetto on titolare il 3# set si è conquistato agevolmente.

Grandi sorrisi, espressioni di gioia, foto in tutte le forme, scene di entusiasmo puro, abbracci di tutti e con tutti si sono verificati al fischio finale. Dice il Presidente: “Sono strafelice del traguardo raggiunto sono orgoglioso delle mie atlete che hanno portato la ASD NEW GICA in un ruolo che le compete e di prestigio con l’idea di non limitare altre ulteriori avanzamenti. Con la conquista di questo titolo si avvera per tutti un sogno che dà nuove energie a tutta la società , a me come Presidente, a tutto lo staff e alle atlete.

A breve ci riuniremo per studiare le strategie da seguire per puntellare l’organico con gente di ulteriore esperienza perché il campionato si presenta difficile da programmare e abbastanza oneroso pertanto invito atlete che vogliono sposare questo progetto a farsi avanti mettendosi in contatto con il Pesidente rintracciabile al N° 3476603073.

Il campionato di serie C si gioca in tutta la Sicilia per cui invito tutte le realtà commerciali di Monreale e di Palermo che vogliono investire in pubblicità a contattarmi al suddetto numero.