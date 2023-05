A Monreale notte prima degli esami, serata di gala per i maturandi

La notte prima degli esami sta per diventare ancora più speciale per i maturandi monrealesi. L’Amministrazione Arcidiacono ha infatti organizzato la II Edizione della festa in onore dei maturandi, che si terrà il 6 giugno alle ore 20.00 a Villa Savoia. La scelta di questo luogo non è stata casuale, poiché le terrazze panoramiche offrono una vista spettacolare sulla città e saranno l’ideale per celebrare questa importante tappa nella vita degli studenti.

Tutti i maturandi delle scuole a Monreale e negli istituti dell’hinterland o di Palermo sono invitati a partecipare alla grande festa, che è stata organizzata dall’Amministrazione Arcidiacono in collaborazione con le scuole del territorio e gli uffici comunali.

La serata sarà allietata dalla musica del DJ Rocco Domingo, ma non solo. Grazie alla sponsorizzazione di Ted Formazione, gli allievi dell’istituto cureranno un buffet per i partecipanti alla festa.