Monreale, oggi in scena motori e moda: i parrucchieri monrealesi protagonisti

Sport e moda a Monreale, oggi, 2 giugno. Nel pomeriggio, si terrà “The Catwalk”, sfilata in Piazza Guglielmo II a Monreale. L’evento si svolge in occasione dei campionati di enduro, che per la prima volta approdano in città. Gli organizzatori hanno previsto una sfilata di moda lunga e d’effetto per intrattenere gli spettatori e per dare un tocco di stile all’evento.

La sfilata avrà luogo nel pomeriggio, con inizio alle 18, sul palco di Piazza Guglielmo II, dove 16 modelle sfileranno per presentare le collezioni di 8 aziende, tra le quali 3 monrealesi e 5 palermitane. Ci saranno anche 6 modelli a prendere parte alla sfilata.

Per truccare e pettinare le modelle, gli organizzatori, diretti diretta dal regista Luca Lo Bosco, hanno coinvolto i parrucchieri monrealesi che fanno parte del gruppo “Ad ognuno il suo stile”, composto da Salvo Lo Coco, Giuseppe Balsano, Cristina Spinnato e Lily Di Liberto. L’Academy Mua Lab, invece, sarà presente per la realizzazione del trucco delle modelle, promettendo un risultato di una passerella di grande stile e gusto.

La sfilata sarà preceduta dal briefing dei piloti. Ci sarà un’apertura spettacolare affidata al marchio moda Aeronautica Militare, grazie alla partecipazione del gruppo Distributore Scalia.

In chiusura, una serata all’insegna della gastronomia siciliana, con una degustazione di prodotti tipici, accompagnata dalla presenza di Umberto Romano, che omaggerà anche i piloti. La serata si concluderà sull’onda della passione per le due ruote e della bellezza senza tempo della moda. Gratuita l’entrata per tutti. Sarà presente un testimonial d’eccezione molto apprezzato dai giovani motociclisti, il pilota francese Stéphane Peterhansel, campione mondiale di enduro.