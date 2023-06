Premiato il “Boss delle torte” di Monreale: Nick Venturella è il pasticciere che ha conquistato il mondo

Monreale – Oggi, nella prestigiosa Sala Rossa del municipio di Monreale, è stato premiato il pasticciere Nicola Venturella, soprannominato in modo amichevole come il “Boss delle torte”. A 54 anni, questo talentuoso chef ha conquistato il cuore di migliaia di persone in Italia e all’estero grazie alle sue straordinarie creazioni dolciarie.

Venturella ha vissuto a Monreale per gran parte della sua vita. La sua passione per la pasticceria è nata quando aveva 20 anni, lavorando come aiuto pasticcere in un bar dei suoi suoceri a Palermo. Dopo sei anni, si trasferì con la sua famiglia a Chicago, dove aprì il suo primo locale di pasticceria, che si trasformò presto in un punto di riferimento per la comunità, grazie alle sue torte creative e personalizzate.

Nonostante il successo negli Stati Uniti, Venturella fu costretto a tornare in Italia per motivi familiari ma la sua passione per la pasticceria non si spense mai, e continuò a stupire i suoi clienti lavorando in diversi locali a Palermo, Monreale e Partinico.

La sua fama crebbe così tanto che fu invitato a far parte dell’Accademia Gastronomica Storica Italiana e a rappresentare l’Italia in numerosi eventi gastronomici internazionali, tra cui Romania, Macedonia, Serbia, Croazia, Turchia e Israele. La sua abilità nel realizzare torte spettacolari gli è valsa il paragone con il celebre maestro pasticcere americano Buddy Valastro, noto come il “Boss delle torte”.

Venturella ha ricevuto numerosi riconoscimenti dalla stampa locale e internazionale, tra cui “Le cronache del gusto”, “Il Corriere della Sera” e il “Giornale di Sicilia”. Tra le sue esperienze più memorabili, spicca l’invito a cucinare per l’evento di Papa Francesco organizzato dai fratelli Biagio Conte.

Dopo aver trascorso diversi anni in Italia, Venturella ha deciso di tornare negli Stati Uniti, dove vive tutt’ora. Ma il suo legame con Monreale e la sua comunità rimane forte, come dimostra l’entusiasmo con cui è stato accolto durante la premiazione odierna.

Con il suo talento e la sua passione, Nicola Venturella ha dimostrato che le torte possono essere molto più che semplici dolci: sono vere e proprie opere d’arte che riescono a toccare il cuore delle persone e a farle sorridere.