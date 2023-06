Alla Margherita di Navarra di Pioppo computer donati col taglio degli stipendi del M55

MONREALE – Il Movimento 5 Stelle donerà un milione di euro, ricavato dal taglio degli stipendi dei propri parlamentari, a circa 200 scuole pubbliche italiane per acquistare dotazioni informatiche e ammodernare gli istituti. Tra questi ci sono 31 scuole siciliane, fra cui 6 nel palermitano. L’iniziativa, denominata “Fare Scuola Digitale”, è stata annunciata dal presidente del M5S Giuseppe Conte. L’iniziativa coinvolge anche Monreale e toccherà alla scuola Margherita Navarra di Pioppo ricevere i dispositivi.

“Sulla scuola pubblica non si taglia, si investe. Come M5S con il governo Conte lo abbiamo sempre detto e lo abbiamo sempre fatto. Mentre la Meloni dispone di accorpare gli istituti scolastici, soprattutto del Sud, noi del M5S doniamo un milione di euro dei nostri stipendi a circa 200 scuole pubbliche per acquistare dotazioni informatiche e per rendere più moderne le nostre scuole”, ha dichiarato il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola. “Sappiamo bene che la nostra iniziativa non risolverà tutti i problemi delle scuole pubbliche italiane, ma dimostra che si può e si deve investire sulla scuola pubblica e sul futuro dei nostri giovani”.

Le scuole siciliane che beneficeranno delle donazioni sono distribuite in tutta la Sicilia, da Trapani ad Acate e da Messina a Gela. Tra quelle palermitane ci sono: l’istituto comprensivo Luigi Pirandello di Cerda, l’istituto comprensivo Margherita di Navarra di Pioppo-Monreale, la direzione didattica Rosolino Pilo di Palermo, l’Ipsseoa Pietro Piazza di Palermo, l’istituto comprensivo Giotto-Cipolla di Palermo e l’istituto comprensivo Manzoni-Impastato di Palermo.