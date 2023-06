Monreale, a 85 alunni della Veneziano-Novelli la Certificazione linguistica Cambridge

Certificazione linguistica Cambridge per il perfezionamento della lingua inglese per 85 alunni della Veneziano-Novelli.

Si sono svolti questo pomeriggio, nei locali della scuola di Monreale, alla presenza degli esaminatori madrelingua provenienti dal centro linguistico certificatore International House di Palermo, gli esami per il conseguimento della certificazione in lingua inglese Cambridge Assessment English Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers e A2 Key for schools (KET), corrispondenti agli analoghi livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Gli alunni, frequentantanti classi che vanno dalla quinta elementare alla terza media, hanno concluso così un percorso formativo sviluppato in orario extracurriculare e organizzato in quattro moduli, tre dei quali attivati grazie ai fondi europei dei PON “Ripartiamo insieme” e condotti dalle docenti esperte di lingua inglese Piera Madonia, Zaira Di Mitri, Ivana Taormina e Marilena Vitrano, con il supporto delle tutor Rosy Giambruno, Lucina Guardì e Ina Messina.

Sostenuti dalle insegnanti, gli studenti hanno affrontato le prove in riferimento alle quattro abilità di Listening, Reading, Writing e Speaking, con consapevolezza e attenzione. Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, in ragione dell’elevata qualità del servizio offerto e della professionalità dei docenti, la Cambridge University Italia ha insignito l’istituto monrealese del prestigioso riconoscimento di “Best Italian Cambridge Preparation Centre”, ovvero migliore centro italiano di preparazione agli esami di certificazione Cambridge, per l’anno scolastico 2022-23.

La scuola Veneziano – Novelli, da alcuni anni ormai, ha infatti messo al centro della propria offerta formativa la formazione linguistica in lingua inglese dei propri studenti già a partire dalla scuola dell’infanzia, tramite un percorso di crescita e di maturazione che ha il suo compimento nell’ultimo anno della scuola media. Attraverso una metodologia focalizzata sulle competenze comunicative e sociali, gli studenti apprendono la lingua e ne fanno un uso significativo in attività in piccoli gruppi, giocando, cantando e divertendosi.

Il dirigente scolastico Marco Monastra, che ha consegnato agli allievi gli attestati dei corsi appena conclusi, ha sottolineato che “la scuola vuole essere al fianco dei suoi alunni e delle sue alunne, accompagnandoli nel loro percorso di studi e di maturazione nonché di crescita umana. È proprio in quest’ottica che si inserisce il concetto di certificazione delle competenze. L’esame è un momento di verifica, un bilancio del proprio processo di crescita, la certificazione di una tappa significativa del percorso più ampio che accompagnerà i nostri bambini e ragazzi lungo la loro esperienza scolastica e di vita.