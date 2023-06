Monreale, pericolosa buca stradale in via Pietro Novelli: rischi per pedoni e centauri

MONREALE – Una profonda buca nel manto stradale di via Pietro Novelli mette a rischio l’incolumità di pedoni, ciclisti e motociclisti. La buca, larga e profonda diversi centimetri, si trova all’incrocio tra via Salita Garibaldi e Chiasso Santo Rocco, in pieno centro cittadino.

A segnalare il pericolo sono alcuni residenti e commercianti della zona, preoccupati soprattutto per l’incolumità dei molti pedoni che ogni giorno percorrono il marciapiede e attraversano la strada in quel punto. La buca, infatti, si trova proprio sul bordo della carreggiata e a ogni pioggia si riempie d’acqua, diventando difficilmente visibile sia per chi cammina che per chi transita in moto o bicicletta.

“Quella buca è un pericolo costante, prima o poi qualcuno si farà davvero male”, denuncia un residente un negoziante della zona. I residenti chiedono un rapido intervento dell’amministrazione comunale per mettere in sicurezza l’area, ripristinando il fondo stradale deteriorato dal passare del tempo e dalle intemperie. Prima che quella che oggi è una semplice buca possa trasformarsi in una trappola dalle conseguenze ben più gravi.