Monreale, via alla pulizia straordinaria di Circonvallazione e Via Regione Siciliana

A breve partiranno gli interventi di scerbamento e pulizia della Circonvallazione e della Via Regione Siciliana. Lo rende noto l’assessore all’igiene urbana e verde pubblico Antonella Giuliano.

“Si è proceduto – dichiara – ad avviare l’iter amministrativo al fine di rimuovere il pericolo che la vegetazione, ormai imperante sia sulla Circonvallazione che sulla Via Regione Siciliana, comporta sia per la sicurezza della viabilità, visto che la vegetazione lambisce l’area di transito veicolare ma anche e soprattutto per scongiurare il pericolo incendi”.

“Abbiamo deciso quindi di muoverci d’anticipo attraverso la prevenzione e la pulizia delle aree considerato l’approssimarsi della stagione estiva”, conclude l’assessore.