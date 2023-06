A Monreale arrivano le telecamere intelligenti, riconosceranno le targhe delle auto

Il Comune di Monreale è stato inserito nella graduatoria per il finanziamento del progetto di videosorveglianza denominato “Monreale Sicura”, realizzato dal Comando di Polizia Municipale. Il progetto che andrà a coprire l’intero percorso cittadino dall’ingresso di via Palermo fino al semaforo della Circonvallazione incrocio via Venero ha ottenuto il finanziamento di 150 mila euro, dal Ministero dell’Interno che ha messo a disposizione il finanziamento nell’ambito del POC Legalità, per il finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata.



E’ prevista l’installazione di nuove telecamere intelligenti, in grado di riconoscere le targhe degli autoveicoli per svolgere attività di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono dei rifiuti. All’interno della progettazione. Saranno previsti sedi di monitoraggio presso la Caserma dei Carabinieri e nel Comando di Polizia Municipale.

“L’obiettivo principale – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde è quello di rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza per lo sviluppo economico del nostro territorio”. Tutti gli aspetti tecnici e organizzativi saranno curati dal comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli coordinatore del progetto. Soddisfazione per questo importante risultato è stato espresso dall’assessore all’igiene urbana Antonella Giuliano che ha ribadito l’importanza di questo impianto per la prevenzione delle azioni di abbandono e smaltimento illegale dei rifiuti nel territorio.