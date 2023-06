Don Ferdinando Toia è il nuovo Vicario generale dell’Arcidiocesi di Monreale

Nominato il nuovo Vicario generale dell’Arcidiocesi di Monreale. Questa mattina, l’Arcivescovo di Monreale, Mons. Gualtiero Isacchi a conclusione del ritiro di Clero, ha annunciato la nomina di Don Ferdinando Toia a nuovo Vicario generale dell’Arcidiocesi di Monreale. Mons. Isacchi ha inoltre nominato Don Luca Leone delegato per la Pastorale, Don Giuseppe Salamone delegato per il Clero e la formazione, Don Pietro Macaluso delegato per i Laici e Don Giuseppe Spera direttore della Caritas diocesana.

“Voglio esprimere le mie congratulazioni a don Ferdinando Toia per la nomina a Vicario Generale della Diocesi di Monreale da parte dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi. Lo attende un impegno complesso, data l’estesa conformazione geografica della nostra diocesi che comprende comuni montani e comuni costieri, ma padre Ferdinando ci ha abituati ad affrontare e superare le sfide più ardue. Ha già ricoperto l’incarico di Economo diocesano e di direttore della Caritas diocesana, oltre a essere parroco del Centro Maria Immacolata a Poggio San Francesco. Sono certo che sia la persona giusta per questo ruolo. A padre Toia auguro buon lavoro, a monsignore Antonino Dolce, che lascia l’incarico, vanno i miei ringraziamenti per il servizio di questi anni”, ha dichiarato il deputato regionale e presidente del Consiglio Comunale di Monreale Marco Intravaia.

La diocesi di Monreale accoglie con gioia le nomine decise da Mons. Isacchi, fiduciosa che i sacerdoti prescelti possano svolgere al meglio il proprio ministero pastorale. A Don Ferdinando Toia giungano gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità diocesana.