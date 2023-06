Monreale, studente si fece male: dirigente scolastica assolta da danno erariale

Una dirigente scolastica di una scuola di Monreale assolta dal danno erariale per mancata osservanza degli obblighi di vigilanza nei confronti di minore.

La Prof. R.M.R. ha svolto le funzioni di Preside di un Istituto scolastico di Monreale. Con invito a dedurre, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ha contestato alla Prof. R.M.R., ed ad alcuni docenti e collaboratori scolastici, una presunta posta di danno erariale correlata al pagamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in esecuzione di una pronuncia del Tribunale di Palermo, dell’importo di oltre 330 mila euro.

La somma era stata liquidata, a titolo di risarcimento del danno, alla famiglia di uno studente per i danni subiti dal minore durante la pausa ricreazione. In particolar modo, è stato contestato all’allora Preside di non aver assunto in via preventiva delle misure organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo che potessero ledere l’incolumità fisica degli studenti. Per l’effetto, la Procura Contabile ha imputato al dirigente scolastico una frazione del danno erariale pari a 148 mila euro, contestandole sostanzialmente una condotta omissiva.

La Prof. R. ha dunque conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi. I legali del dirigente scolastico, con apposita memoria, hanno escluso la colpa grave della Preside evidenziando le diverse iniziative assunte dalla stessa in data antecedente all’evento lesivo. In primo luogo, è stato sottolineato come fossero state varate su iniziativa del dirigente scolastico delle apposite regole finalizzate a disciplinare l’uscita dei discenti durante le lezioni e la pausa ricreazione.

In particolar modo, sulla base delle nuove regole approvate dal collegio dei docenti su proposta della Preside dell’Istituto, potevano uscire, sia nel corso delle lezioni che della ricreazione, soltanto due studenti per ciascuna classe. I difensori del dirigente scolastico hanno osservato come tale misura risultasse evidentemente funzionale a contenere il numero degli studenti transitanti lungo i corridoi della scuola riducendo, da un lato, il rischio di accadimenti pregiudizievoli all’integrità fisica dei discenti all’esterno delle classi e, dall’altro, facilitando l’attività di vigilanza dei collaboratori scolastici.

È stato inoltre evidenziato come la Preside avesse adottato un’ apposita direttiva con cui erano stati attribuiti specifici compiti di vigilanza e controllo ai collaboratori scolastici, specie nelle aree “più critiche” quali quelle antistanti le porte di accesso all’istituto e i bagni della scuola.

È stata, quindi, esclusa l’inosservanza da parte del Dirigente scolastico dell’obbligo di adottare misure idonee a garantire l’incolumità dei discenti, evidenziando quindi la carenza di qualsivoglia responsabilità a carico della Prof. R.

Ad ulteriori riprova dell’assenza di profili di colpevolezza, la difesa del dirigente scolastico ha evidenziato come, nel giorno in cui si è verificato l’evento lesivo della integrità fisica dello studente, la Preside fosse impegnata in altro plesso della scuola, al fine di garantire la sicurezza degli alunni nel contesto di una evacuazione che si era resa necessaria per effetto di un allagamento dei locali della scuola dell’infanzia.

In totale adesione alle tesi dei legali Rubino e De Marco Capizzi, la Procura Contabile ha archiviato il procedimento di responsabilità a carico del dirigente scolastico evidenziando l’insussistenza di una condotta gravemente colposa da parte della Preside alla luce delle circostanze rappresentate dai suoi legali nella memoria difensiva. La Prof. R. non sarà quindi tenuta a pagare l’importo di euro 148.524,237 a titolo di danno erariale.