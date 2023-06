Scoperte due serre di marijuana, due arresti dei Carabinieri

Un 53enne di Borgetto già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Partinico per i reati di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito a una perquisizione effettuata nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno scoperto il nascondiglio di una serra indoor contenente ben 290 piante di cannabis indica dell’altezza di 1,50 metri, insieme a 2 chilogrammi di infiorescenze essiccate.

L’uomo è stato fermato.

Un’altra perquisizione ha portato all’arresto anche di un 45enne del posto, trovato in possesso di 160 grammi di marijuana, e alla denuncia in stato di libertà di altri due uomini per lo stesso reato.

Le successive perquisizioni hanno portato alla scoperta di una seconda serra indoor presso l’abitazione del 45enne, con impianto di areazione per la coltivazione di altre 52 piante alte 1,20 metri, oltre a 500 grammi di marijuana già essiccata.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti dell’uomo di Borgetto e del 45enne di Partinico, disponendo per il primo la custodia cautelare in carcere e la misura cautelare degli arresti domiciliari per il secondo.

Le sostanze stupefacenti sequestrate sono state trasmesse al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche coerenti con la legge.