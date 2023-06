Degrado e sporcizia in via Ponte Parco, cittadini chiedono intervento del Comune

Monreale – I residenti di via Ponte Parco hanno segnalato la presenza di una vasta quantità di rifiuti, sporcizia e immondizia accumulatasi negli anni in un’area della strada, a circa 80 metri dall’isola ecologica in direzione di Villagrazia. In passato l’area ospitava dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, successivamente rimossi, ma da allora sembra sia stata abbandonata e trasformata in una discarica a cielo aperto.

“Volevo segnalare g si legge nella segnalazione arrivata in redazione – la presenza di rifiuti e accumulo di sporcizia e immondizia lungo la strada di via Ponte Parco a circa 80 metri dall’Isola ecologica verso Villagrazia. Nel luogo prima erano presenti i cassonetti dei rifiuti poi ovviamente rimossi ma l’area da allora (anni ormai come sapete) non è mai stata “bonificata. ho sollecitato più volte i dipendenti della società che gestisce l’isola ecologica ma nulla”.

I cittadini hanno quindi ripetutamente sollecitato gli operatori dell’isola ecologica affinché venisse bonificata l’area, ma finora senza alcun risultato. Esasperati dalle condizioni di degrado, i residenti hanno deciso di segnalare pubblicamente la situazione nella speranza che l’amministrazione comunale intervenga per ripristinare il decoro e garantire la pulizia di quella porzione di strada.

L’appello dei cittadini è quello di vigilare affinché episodi di inciviltà come questo non si ripetano in futuro, punendo eventuali trasgressori. Al momento, tra il civico 34 e il 21 di via Ponte Parco si è creata una vera e propria discarica abusiva che necessita di urgenti interventi di bonifica e pulizia per restituire ai residenti una strada decorosa e sicura.