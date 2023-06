Paziente con “fame d’aria” salvato con intervento salva-vita all’ospedale Ingrassia

PALERMO – Un uomo di 81 anni si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ingrassia di Palermo lamentando difficoltà respiratorie. L’equipe medica del reparto di Cardiologia ha tempestivamente diagnosticato un tamponamento cardiaco causato da un versamento ematico pericardico. I cardiologi Claudio D’Angelo e Angelo Ferlisi, supportati dal personale infermieristico, hanno immediatamente sottoposto il paziente a una terapia salvavita. Successivamente, in sala operatoria e sotto monitoraggio ecocardiografico, è stato eseguito un intervento per rimuovere il liquido ematico accumulatosi.

L’intervento chirurgico ha salvato la vita all’81enne. Il commissario straordinario dell’ASP di Palermo, Daniela Faraoni, ha elogiato il livello di professionalità e attenzione dimostrato ancora una volta dal reparto di Cardiologia dell’Ospedale Ingrassia. “È raro riscontrare un versamento pericardico ematico al Pronto Soccorso – ha spiegato il primario della Cardiologia dell’Ingrassia, Sergio Fasullo – Il tamponamento cardiaco è un’emergenza grave che può risultare fatale se non risolta rapidamente con una pericardiocentesi. In questo caso, la tempestività d’intervento e la collaborazione tra gli operatori hanno evitato il peggio. Il reparto di Cardiologia dell’Ingrassia continua a migliorare, offrendo interventi sempre più avanzati per soddisfare i bisogni sanitari degli utenti”.