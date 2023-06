Notte prima degli esami, il sindaco di Monreale augura buona fortuna agli studenti

Il primo cittadino Alberto Arcidiacono ha inviato un messaggio di incoraggiamento agli studenti maturandi in vista dell’esame di Stato al via domani. “Con ancora nitido nella memoria il sapore di quel momento speciale, voglio porgervi il mio in bocca a lupo per questa vostra prima sfida”, ha scritto Arcidiacono, esprimendo l’augurio che l’esame possa essere “lo speciale trampolino per la vita che vorrete sognare”.

Oltre 50mila studenti siciliani alle prese con la Maturità

Sono 536.008 i maturandi italiani, di cui più di 50mila siciliani, che da domani si cimenterano con la Maturità 2023. Alle 8.30 prenderà il via la prima prova scritta, il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Giovedì la seconda prova su materie d’indirizzo. Infine, il colloquio orale per determinare il profilo formativo di ciascun candidato.

Quasi 15mila commissioni coinvolte

Per correggere le prove scritte e orali degli studenti sono state formate quasi 15mila commissioni, per un totale di quasi 28mila classi coinvolte. Il numero più alto di maturandi è negli istituti tecnici (quasi 174mila), seguiti dai licei (oltre 267mila) e dagli istituti professionali (quasi 94 mila).

Dopo le due prove scritte, i candidati dovranno sostenere il colloquio orale per determinare il voto finale. Terminati gli orali, ogni commissione si riunirà per decidere il voto finale per ciascun candidato. A quel punto, sarà tempo di festeggiare l’agognata Maturità e proiettarsi verso nuove sfide future.