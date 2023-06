I tassisti monrealesi vincono al Tar, potranno lavorare anche a Palermo: “Risultato storico” per Arcidiacono

MONREALE – Si conclude positivamente con la vittoria dei tassisti monrealesi una vicenda che andava avanti per oltre un decennio. Questa categoria di lavoratori finalmente grazie a una sentenza del TAR potranno operare in tutto il territorio dell’Area Metropolitana di Palermo che adesso dovrà redigere un regolamento, avrà tempo 90 giorni, pena l’insediamento di un commissario ad acta.

Piena soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono il quale ha dichiarato: “Si afferma quindi un importante principio di giustizia per il quale la mia amministrazione ha lavorato è si è strenuamente battuta per questo risultato storico che finalmente ripaga la serietà e la professionalità dei tassisti monrealesi che non hanno mai perso la speranza per qualcosa che oggi si è tradotto in diritto”. “Ci siamo già attivati presso la Città Metropolitana – conclude Arcidiacono – per sollecitare la stesura del regolamento, anche se ad onor del vero stava già’ provvedendo tempestivamente”.

Dopo che il TAR Sicilia ha accolto il ricorso, ha dichiarato l’obbligo della Città Metropolitana di Palermo di predisporre lo schema di regolamento per gli autoservizi non di linea entro il termine di novanta giorni. In caso di ulteriore inadempimento, potrà essere richiesto che venga nominato un commissario ad acta, cioè un soggetto che provveda in sostituzione della pubblica amministrazione.