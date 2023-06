Monreale, si presenta il libro “La Chiesa sotto accusa”

MONREALE – L’Associazione di Monreale “MonsRealis” presenta il libro di don Francesco Michele Stabile, dal titolo “La Chiesa sotto accusa”, in cui l’autore tratta dei rapporti tra la Chiesa e la mafia dal 1860 al 1963.

Il volume di ben 546 pagine affronta una problematica mai studiata a fondo per mancanza di documentazione e fonti ufficiali. Don Stabile si basa sui documenti ufficiali dell’episcopato siciliano, lettere pastorali ed omelie per ricostruire storicamente le vicende.

Il libro evidenzia il silenzio della gerarchia ecclesiastica sulla mafia e le conseguenze che questo ha avuto nella storia della Chiesa e della società siciliana. Sono trattati anche i preti e i laici che si sono impegnati nel sociale e che, a volte, hanno pagato con la propria vita il loro impegno. Tra questi, viene ricordato Gaetano Millunzi, concittadino degli autori del libro, e tutti coloro che ancora oggi attendono il giusto riconoscimento come testimonianza di fede, giustizia e fedeltà al loro ministero.

Il libro rappresenta un lungo cammino di maturazione e di consapevolezza sul male della mafia, che ha visto un avvicendarsi di indifferenza, impegno, lotta, tolleranza e convivenze. La presentazione del libro si terrà il 26 giugno alle ore 17,30 nei locali del salone del palazzo arcivescovile di Monreale.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione MonsRegalis e sarà coordinato dal presidente Margherita Ganci. La presentazione del libro rappresenta un’importante occasione di riflessione sulla storia della Chiesa e della società siciliana, che ha subito le conseguenze dell’influenza mafiosa per molti anni.