Cane sperduto a Monreale ritrova il suo proprietario

Storia a lieto fine per un cane smarrito a Monreale. Un pitbull color miele ha vagato per tutta la notte per le strade di Monreale, dopo essere fuggito da un’abitazione in Corso Calatafimi. L’animale, che indossava un collare, è stato avvistato da diversi cittadini mentre si rifugiava all’interno dei negozi in cerca di cibo, acqua e fresco.

Questa mattina i volontari Piero Faraci e Linda Guarneri hanno preso con sé il cane e lo hanno portato presso gli uffici del Comune di Monreale. Gli operatori hanno controllato la presenza di un microchip e sono riusciti a risalire al proprietario, che ha dichiarato di cercare l’animale da molte ore.

L’uomo ha ringraziato i volontari per aver curato il cane, messo in salvo e nutrito. Ora il cagnolone è tornato a casa e ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

Una storia a lieto fine per il cane smarrito e la sua famiglia, grazie all’intervento dei volontari che, preso in cura l’animale, sono riusciti a rintracciare il proprietario e a riunirlo con il suo amico a quattro zampe.