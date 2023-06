A Monreale Mattarella, re di Spagna e presidente Portogallo: strade chiuse

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ,Re Felipe VI° di Spagna e il Presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Robelo De Sousa in visita a Monreale. Previste limitazioni al traffico solo per poche ore

La Polizia Municipale in occasione della visita a Monreale del capo di Stato Sergio Mattarella, del Re Felipe VI° di Spagna, del Presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Robelo De Sousa e del Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, ha diramato oggi un’ordinanza in cui si indicano le aree cittadine vietate alla sosta e circolazione stradale da dalle ore 22 di oggi fino alle ore 12.00 di domani.

Il Capo dello Stato e le altre autorità arriveranno nella città normanna per visitare il celebre Duomo patrimonio Unesco. Ad accogliere il presidente Mattarella, i reali di Spagna e il presidente portoghese, ci saranno il sindaco Alberto Arcidiacono e l’arcivescovo monsignor Gualtiero Isacchi e le autorità civili e militari. La visita è stata inserita nel programma del XVI Symposium COTEC Europe che si svolgerà a Palermo domani alla presenza del capo di Stato Sergio Mattarella, del Re Felipe VI° di Spagna, del Presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Robelo De Sousa e del Commissario Europeo per L’Economia Paolo Gentiloni.

Il piano viario che scatterà questa sera prevede l’Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, in via Benedetto D’Acquisto in ambo i lati, dall’intersezione di Piazza Vittorio Emanuele II fino alla rotatoria di Piazzale Vittorio Veneto . Ed ancora divieto di sosta in Piazza Vittorio Emanuele II dall’intersezione di via San Cristofaro fino all’intersezione con la via Antonio Veneziano, istituzione di obbligo di direzione a destra per i veicoli che provengono da via Palermo e che si immettono in Piazza Vittorio Emanuele. Pertanto, il flusso veicolare proseguirà obbligatoriamente in direzione di Via Umberto I° e Via A. Veneziano . Istituzione di obbligo di direzione a destra per i veicoli provenienti dalla via Umberto I° in direzione via B. D’Acquisto. Pertanto, il flusso veicolare proseguirà obbligatoriamente per Via A. Veneziano e a seguire. Infine divieto di sosta anche in via D’Acquisto, Corso Pietro Novelli, dall’intersezione della via Archimede fino alla Via Roma; Via Roma, Piazza Vaglica; Via Santa Maria Nuova, Via Agonizzanti; Via Dante; Piazza Vittorio Emanuele e Via Arcivescovo.

Il presente provvedimento può subire modifiche dettate da esigenze di sicurezza impartire dalle autorità di Pubblica Sicurezza e dagli agenti e ufficiali di polizia stradale preposti ai servizi. L’ordinanza sarà resa pubblica mediante la collocazione dei prescritti segnali stradali. Saranno previste delle zone destinate al pubblico che vorrà assistere a questo storico evento.