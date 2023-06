Il parrucchiere Salvo Lo Coco protagonista dell’edizione 2023 del Fashion Show (FOTO)

PALERMO – Il parrucchiere monrealese Salvo Lo Coco continua ad essere al centro dell’attenzione del mondo della moda. Un professionista scelto da tanti brand e da tante aziende ce ruotano attorno al jet set nazionale e del mondo fashion. Il parrucchiere di Monreale è stato impegnato, insieme al suo staff, all’interno di un’altra importante manifestazione: l’edizione 2023 del Fashion Show che ha portato in passerella le migliori maestranze siciliane.

Entusiasmo alle stelle a Palermo per l’edizione 2023 del Fashion Show, la kermesse dedicata alla moda siciliana che ogni anno conquista tutti. Protagonista indiscusso dell’evento il parrucchiere monrealese Salvo Lo Coco, ormai punto di riferimento nel mondo del fashion, che ha curato le acconciature delle splendide modelle siciliane che hanno sfilato a Villa Malfitano, location d’eccezione scelta per l’occasione. Una serata magica, frutto dell’estro e della creatività degli organizzatori Luca Lo Bosco e Antonello Blandi, che hanno saputo mettere in piedi un format di successo giunto alla sesta strepitosa edizione. Oltre mille ospiti hanno affollato la splendida villa, cornice ideale per il défilé delle migliori maestranze dell’Isola. A fare da sponsor, il brand Maserati Cronos che ha messo a disposizione i suoi gioielli.

Novità assoluta di quest’anno, la presentazione delle nuove leve delle modelle siciliane, curate dall’agenzia LLB Team, che promettono di conquistare le più rinomate passerelle internazionali, sulla scia delle top model lanciate dal Fashion Show, oggi volti di Armani, Dolce e Gabbana e Valentino. Un evento che ha saputo unire cultura, mondanità ed eccellenze siciliane, dando visibilità non solo al mondo della moda ma anche a splendidi luoghi della città come Villa Malfitano. Nove gli stilisti che hanno proposto le loro creazioni: da Piquadro a The Bridge per Scalia Group, ad Aquattordici, fino a Le monde concept Store, Sis dandify e Ravel Sposa.

Ancora una volta, il Fashion Show si è rivelato una vetrina unica per i talenti siciliani, che sotto la guida sapiente di Salvo Lo Coco hanno regalato uno spettacolo indimenticabile. Appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione ricca di emozioni e bellezza.