Monreale avrà una piscina comunale olimpionica, arrivati i 2,5 milioni dal Pnrr

Monreale – Arrivano al Comune di Monreale 2 milioni e mezzo per la piscina comunale che andrà a riqualificare e valorizzazione l’area di contrada Pileri, confiscata alla mafia a beneficio della collettività e delle nuove generazioni. E’ già arrivata al Comune la convenzione firmata dal direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale.

“Essere riusciti ad ottenere questo finanziamento – dichiara l’assessore allo sport Letizia Sardisco – è motivo di grande soddisfazione per noi. È stata una corsa contro il tempo, ma il grande lavoro di squadra ha premiato Lasciare strutture alle future generazioni è uno dei principali obiettivi che ci siamo fissati”.

A novembre 2021 l’Agenzia aveva pubblicato un avviso con cui venivano stanziati 300 milioni di euro per la realizzazione di più di 200 progetti nelle Regioni del Mezzogiorno. In tempi celeri, su input del sindaco Alberto Arcidiacono, l’Amministrazione comunale si è attivata per la presentazione della proposta progettuale. Il progetto potrà usufruire del finanziamento di 2,5 milioni di euro e circa 600.000 euro di co-finanziamento comunale.

Si tratta di una piscina olimpionica a vasca corta regolamentare da 25 metri e 5 corsie, una tribuna per una capienza di 400 spettatori, spogliatoi, uffici e zona giuria, un parcheggio e una area per futuri impianti