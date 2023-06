Disinfestazione e derattizzazione a Monreale, al via gli interventi

Da martedì 4 luglio prenderanno il via gli interventi di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale di Monreale. A darne notizia è l’assessore all’igiene urbana Antonella Giuliano.

Gli interventi riguarderanno tanto il centro quanto le periferie e seguiranno il seguente calendario:

4 luglio – Monreale

5 luglio – Monreale

6 luglio – Aquino e Villaciambra

7 luglio – Grisì

10 luglio – Pioppo e San Martino delle Scale

Gli interventi saranno espletati dopo la mezzanotte; si raccomanda di chiudere le imposte e di ritirare la biancheria eventualmente stesa all’aperto.

Nei giorni scorsi era stato annunciato l’avvio degli interventi: “Al via la derattizzazione, a giorni partirà anche la disinfestazione. Interventi del Comune in tutto il territorio”. Con l’arrivo della stagione estiva, l’assessore Giuliano, attraverso gli uffici comunali ha programmato gli interventi di deratizzazione in tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, che verranno realizzate da una ditta esterna. È stato predisposto anche un piano di azione per arginare il proliferare della zanzara tigre, attraverso servizi programmati che interesseranno gli spazi pubblici (strade, giardini etc.). A giorni inizieranno anche gli interventi di disinfestazione a cura della ditta Ecolandia, che saranno ripetuti sull’intero territorio in maniera capillare, ha annunciato l’assessore Giuliano.