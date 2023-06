Monreale, ok dal Consiglio allo stralcio parziale dei debiti col Comune

MONREALE – Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale per l’applicazione dello stralcio parziale dei crediti fino a 1.000 euro e della definizione agevolata dei crediti in riscossione coattiva nella seduta di ieri pomeriggio. Questo provvedimento consentirà ai contribuenti, che abbiano debiti tributari per i quali siano stati emessi accertamenti divenuti esecutivi, di pagare soltanto l’imposta maggiorata dei costi di riscossione e notifica.

L’assessore alle Finanze, Luigi D’Eliseo, ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione della deliberazione, che permetterà ai cittadini di definire le posizioni debitorie azzerando interessi e sanzioni, ad eccezione delle sanzioni al codice della strada. I cittadini interessati potranno presentare la domanda entro il 30 settembre 2023, consultando il sito istituzionale del Comune di Monreale per la modulistica e le istruzioni necessarie.

Gli uffici tributari del comune risponderanno alle richieste dei contribuenti ai numeri indicati per TARI e IMU, mentre il ricevimento del pubblico sarà disponibile nei giorni di lunedì, giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì dalle 15.30 alle 17.30.