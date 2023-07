Un simbolo di pace a Monreale, installata una panchina arcobaleno e un pannello

Monreale – Una ventata di colore e positività nel centro storico di Monreale. Nella piazzetta di via Sciarrino è stata installata una panchina arcobaleno, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. Installato anche un pannello con il volto di Mahatma Gandhi.

L’iniziativa è dell’azienda edile monrealese Costruire Semplice, che vuole riqualificare la zona e lanciare un messaggio di speranza. “Quelli che sembrano piccoli gesti servono a tracciare percorsi importanti”, spiegano i titolari Rosario Enea e Antonio Quartararo. “Vogliamo avviare una fase di rilancio della piazzetta all’insegna della pace e della responsabilità di ognuno nel migliorare il mondo”.

Come simbolo dell’iniziativa è stato scelto Mahatma Gandhi, esempio di come un uomo solo possa portare una rivoluzione culturale. All’inaugurazione hanno partecipato cittadini, associazioni, tra cui Arci Link e Il Quartiere, e l’assessore Giuseppe Di Verde.

La panchina colorata è un’iniziativa lodevole che porta un messaggio di speranza e ottimismo in un momento difficile per l’intero monfo. Un gesto semplice ma dal forte significato simbolico, che rende Monreale un po’ più accogliente, solidale e attenta ai valori di pace e fraternità. A Costruire Semplice un plauso per questa bellissima idea, un piccolo passo che però può fare la differenza. La panchina arcobaleno ricorda a tutti, monrealesi e visitatori, l’importanza della pace e dell’impegno personale per rendere il mondo un posto migliore. Un simbolo di cui andare fieri, che porta allegria e speranza nel cuore del centro storico.