Rkomi e Irama a Monreale prima del concertone di Palermo: relax in villa

Monreale – Prima di salire sul palco di Radio Italia Live al Foro Italico, Rkomi e Irama hanno deciso di concedersi qualche ora di relax nella splendida cornice di Monreale. I due artisti, attualmente impegnati nella promozione del loro prossimo album in uscita, hanno soggiornato in una villa in via Regione Siciliana, la strada che conduce a San Martino delle Scale.

A notare la presenza dei cantanti alcuni passanti, incuriositi dall’auto nera con la scritta “Radio Italia Live” parcheggiata davanti all’abitazione. Rkomi e Irama, che da qualche tempo rappresentano una delle coppie musicali più affiatate del panorama italiano, hanno dunque approfittato delle bellezze architettoniche e paesaggistiche di Monreale per ricaricare le energie prima del concerto di ieri sera.

Dopo alcune ore trascorse lontano da occhi indiscreti, il duo è stato poi intercettato nuovamente sulla strada del ritorno verso Palermo, dove ad attenderli c’era il palco di Radio Italia Live. Una breve pausa rigenerante, insomma, per poi tornare protagonisti della grande festa musicale andata in scena ieri sera al Foro Italico, che ha visto alternarsi star del calibro di Max Pezzali, Ligabue, Emma e tanti altri.