Drammatico incidente sulla SS186: scontro auto-tir, ferita una persona

Monreale – Paura e sgomento questo pomeriggio lungo la SS186, dove un violento scontro tra un’auto e un tir che trasportava carburante ha provocato il ferimento di una delle cinque persone a bordo della vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto in direzione Partinico, subito dopo Pioppo, ma sembra che l’auto, una Fiat Tipo, si sia scontrata frontalmente con un tir che trasportava carburante. Un impatto violento. Immediato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri.

Sul luogo del sinistro è giunta anche la ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano per la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia del manto stradale. I rilievi dei Carabinieri sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.