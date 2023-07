Monreale celebra la storia del ciclismo siciliano con un tributo a Guido Messina

MONREALE – Venerdì 7 luglio, alle ore 18.00, Monreale e la Sicilia celebreranno la storia del ciclismo, con un evento speciale dedicato a Guido Messina, campione olimpico e pluricampione mondiale di ciclismo su pista, nella suggestiva cornice della Piazzetta Vaglica. A poco più di due anni dalla partenza del Giro d’Italia da Monreale, avvenuta il 3 ottobre 2020, l’obiettivo è riallacciare il filo rosa che unisce il ciclismo epico a quello attuale, intrecciando storie di personaggi legati al territorio, tra passato e presente.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, sottolinea come le iniziative previste in occasione del Giro d’Italia del 2020 non siano state tutte realizzate a causa del contesto pandemico, ma l’amministrazione intende recuperare attraverso un percorso tematico, iniziando proprio dal campionissimo Guido Messina.

Diego Guardì, Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Ciclistica Italiana, fa notare le similitudini tra Messina e Filippo Ganna, vincitore della prima tappa del Giro partita da Monreale nel 2020. Entrambi i corridori sono campioni olimpici e pluricampioni del mondo su pista, e il tributo a Guido Messina sarà un’occasione importante per ricordarlo.

L’Assessore allo Sport, Letizia Sardisco, evidenzia come l’evento sia l’occasione per fare conoscere un personaggio straordinario e un eroe sportivo di altri tempi, che ha realizzato imprese incredibili dopo aver lasciato Monreale giovanissimo per inseguire un sogno. L’iniziativa è stata fortemente voluta da un comitato promotore, che coinvolge il Presidente del Comitato Regionale Sicilia – FCI, altri soggetti del territorio e due principali sponsor: Monreale Commercio, rappresentata da Carmelo Norcia, e Le Ceramiche di Bisanzio dei fratelli Ferraro, che hanno realizzato e donato una targa in ceramica.

Il tributo a Guido Messina rappresenta un momento importante per la città di Monreale e per la Sicilia, che vogliono riscoprire e valorizzare la storia del ciclismo locale, unendo epica e attualità attraverso la celebrazione di grandi campioni del passato e del presente.