Muore Angelo Marceca, Arcidiacono: “Uomo dal cuore nobile”

Monreale – Il sindaco Arcidiacono esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Angelo Marceca: “Va via un uomo dal cuore infinitamente nobile”

“Una persona che ha dedicato gran parte della sua vita alla comunità di Pioppo e al territorio monrealese, portando avanti un progetto di rinascita e valorizzazione del patrimonio ambientale e delle tradizioni. Non mancavano le attenzioni verso i giovani”. Queste sono le parole del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, appreso nella giornata di oggi la triste notizia della scomparsa di Angelo Marceca, avvenuta alle ore 15 nella sua abitazione di Pioppo.

Angelo Marceca è stato un esponente politico della Democrazia Cristiana di Monreale, più volte consigliere comunale. Negli anni ’90 ha ricoperto la carica di assessore e nel 1993 è stato anche sindaco. “Angelo Marceca – conclude Arcidiacono – è stato sempre un politico stimato per il suo impegno sociale e civile, un punto di riferimento per la dedizione all’ascolto delle problematiche che amava risolvere per il benessere della comunità”. È stato tra i promotori del progetto di rinascita del fiume Sant’Elia, luogo in cui amava fare da Cicerone durante le visite guidate da parte delle associazioni ambientaliste. Nel 1984 Marceca è stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica.

Alla famiglia Marceca vanno le condoglianze dell’intera amministrazione comunale.