Lutto a Pioppo, addio ad Angelo Marceca: ex sindaco e politico di razza

La comunità di Pioppo piange la scomparsa di Angelo Marceca, stimato politico locale che è stato a lungo esponente della Democrazia Cristiana e ha ricoperto la carica di consigliere comunale, assessore e sindaco della cittadina.

Marceca, scomparso all’età di 91 anni, era legato da profondo affetto a Pioppo, la terra che lo aveva visto nascere e per la quale si era sempre battuto con passione. Per questo, il Comitato Pioppo Comune lo ricorda come “l’unico ‘Sinnaco ru Chiuppo’”, un uomo di spessore dotato di “visione di insieme, lucidità di analisi, capacità critica e sguardo rivolto al futuro, forte di un passato ricco di incontri, conoscenze e grande passione politica”.

Nella sua lunga carriera politica, iniziata negli anni ’60, Marceca è stato per due volte consigliere comunale a Monreale, oltre che assessore dal 1990 al 1993 e sindaco per un breve periodo nel 1993. Con la sua scomparsa, Pioppo perde un punto di riferimento e la politica locale uno dei suoi rappresentanti più in vista.

I concittadini lo ricordano anche per “l’eleganza, il garbo, la curiosità, la gentilezza, la premura” e “gli occhi pieni di amore per la famiglia e per tanti di noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo”. Marceca lascia un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto e hanno potuto apprezzarne le doti umane e politiche. Pioppo e Monreale si stringono al dolore della famiglia in questo triste momento. “Ciao “Sinnaco ru Chiuppo”, Pioppo è più sola senza di te. Grazie di tutto”.