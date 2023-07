Monreale lancia l’Ufficio Europa: servizi gratuiti di progettazione in bandi pubblici

Nasce l’Ufficio Europa del Comune di Monreale. Giovedì 6 luglio, presso la sala convegni della Biblioteca Comunale Santa Caterina, è stato presentato alla cittadinanza il Progetto Ufficio Europa del Comune di Monreale. A presenziare, a nome dell’Amministrazione, l’Assessore all’Ufficio Europa, Fabrizio Lo Verso e il Presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia.

L’Amministrazione, insieme al team di Asterisco – cooperativa sociale alla quale è stata affidata la gestione dello sportello, fisico e virtuale, aperto agli Enti del terzo settore del Comune – ha avuto modo di presentare una panoramica di progetto alle parti interessate, descrivendone gli obbiettivi, le modalità di azione e di interazione con i beneficiari del servizio. Il Progetto, della durata di 18 mesi, sarà a disposizione di tutti gli Enti iscritti al RUNTS e di altri soggetti del privato sociale, produttivo e del no-profit, di gruppi informali e delle aggregazioni di giovani. Coloro che sceglieranno di accreditarsi all’Ufficio Europa, avranno la possibilità di usufruire gratuitamente di un supporto qualificato nell’attività di progettazione in risposta a Bandi e Avvisi pubblici.

L’Assessore Lo Verso, durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza del Progetto per il Comune, nell’ottica di supportare e migliorare le capacità dei dipendenti comunali e di consolidare i legami tra la rete associativa cittadina e l’Amministrazione. “Questo nuovo Ufficio – ha dichiarato -, possiede le caratteristiche giuste per poter attrarre i fondi messi a disposizione a livello regionale, nazionale ed europeo. Spetta a noi, come amministratori locali, cogliere queste opportunità e assistere gli Enti del territorio a fare lo stesso. L’Ufficio Europa vuole essere un punto di riferimento attorno al quale Comune e associazioni possono collaborare e far crescere Monreale, portando sviluppo a livello economico, sociale e culturale”.

La dott.ssa Maria Cristina Arena, Presidente di Asterisco, e la dott.ssa Serena Venturella, progettista del team, dopo aver introdotto il progetto, hanno accolto le domande dei presenti, avviando di fatto una prima interlocuzione con il tessuto sociale locale che si avrà modo di consolidare, in particolare, nelle giornate di sportello in presenza, attivo ogni martedì pomeriggio presso la stessa Biblioteca. “La finalità del Progetto – ha ricordato la dott.ssa Arena – è quella di promuovere un modello di sviluppo locale innovativo, fondato sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali, dell’identità locale, dell’ingente patrimonio materiale e immateriale, attraverso il potenziamento della capacità del Comune di Monreale, degli Enti del Terzo settore e della rete pubblico-privata del territorio di intercettare e partecipare a Bandi e Avvisi pubblici di vario livello istituzionale”.

A intervenire anche l’Avvocato Maria Giulia Miceli, parte del gruppo di supporto legale interno al Progetto, che ha sottolineato l’importanza dell’assistenza legale nel processo di partecipazione e gestione di bandi locali, nazionali ed europei.

Già a partire da lunedì, sul sito comune.monreale.pa.it, sarà disponibile il modulo di accreditamento per gli Enti del terzo settore, che potrà essere inviato tramite PEC agli indirizzi e-mail [email protected] / o consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monreale. Per contattare l’Ufficio Europa è possibile rivolgersi ai numeri 091 6268334 / 339 4687138 (Asterisco) – 091 6564521 (Comune di Monreale).