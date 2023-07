Tanti “100 e lode” a Monreale, il Sindaco Arcidiacono premia gli studenti eccellenti

Monreale – Al termine degli esami di maturità, fondamentali per la vita di ogni giovane, il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto congratularsi con i ragazzi delle scuole di Monreale che hanno ottenuto voti di 100 e alcuni anche la lode. Gli studenti sono stati ricevuti dal primo cittadino nella Sala Rossa in una breve cerimonia alla quale hanno partecipato gli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso.

“Sono certo che tutti voi avete una marcia in più per spiccare il volo, con nuove conoscenze, scoperte e percorsi per iniziare un nuovo e importante capitolo della vostra vita”, ha dichiarato Arcidiacono.

I ragazzi dei licei di Monreale che hanno conseguito il massimo dei voti sono: Francesca Amato, Sofia Bruno, Ruben Casamento, Matteo Ciotta, Silvia Cordaro, Adriana Teresa Ferraino, Antonio Fiorito, Federica Furino, Rosalia Grifo, Giorgia La Mattina, Riccardo La Porta, Fabio Liuzza, Samuele Marrone, Nicola Marotta, Caterina Nicolosi, Noemi Pizzo, e Giorgia Russo.