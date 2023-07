Monreale, al via il piano anti-caldo: volontari in azione per assistere gli anziani

MONREALE – Il Comune di Monreale ha attivato il piano di emergenza per far fronte all’ondata di caldo che sta interessando la Sicilia in questi giorni. L’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Di Verde ha messo in atto il programma “Emergenza Caldo” in coordinamento con gli uffici comunali, al fine di monitorare le condizioni climatiche ed evitare rischi per la salute dei cittadini.

In particolare, l’attenzione è rivolta alla popolazione anziana over 65, ai malati cronici e alle persone sole e in difficoltà. I volontari dell’associazione di protezione civile Overland 3 sono operativi già da stamattina, setacciando il territorio di Monreale e le frazioni limitrofe per offrire assistenza. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, con reperibilità notturna.

I cittadini che necessitano di aiuto possono contattare il numero 3248281083, corrispondente alla sala operativa dell’Associazione Overland. I volontari forniranno informazioni, supporto e assistenza per contrastare i rischi legati al caldo eccessivo, come colpi di calore, disidratazione e complicanze per i soggetti più fragili.

L’attivazione del piano comunale rappresenta una risposta tempestiva dell’amministrazione alle previsioni meteo dei prossimi giorni, che indicano temperature molto elevate in Sicilia con punte di 42°C. Prevenire è infatti fondamentale per ridurre i pericoli