Monreale, il consigliere comunale Venturella bonifica villetta invasa da erbacce e rifiuti

MONREALE – Un gesto di citizen caring da parte di un consigliere comunale ha permesso di bonificare una villetta di Monreale che versava in condizioni di degrado e abbandono. Su segnalazione di alcuni residenti di via Giorgio La Pira, il consigliere Angelo Venturella del gruppo “La Nostra Terra” si è recato sul posto per constatare di persona la situazione.

L’area verde, invasa da erbacce e rifiuti, era diventata ricettacolo di insetti, scarafaggi e roditori, rappresentando un potenziale rischio igienico-sanitario per il quartiere. Vista l’impossibilità da parte degli enti preposti di intervenire in tempi brevi, il consigliere Venturella ha preso l’iniziativa: munito di attrezzature per il giardinaggio, si è messo personalmente al lavoro per bonificare la villetta, coadiuvato dall’attivista cittadino Piero Faraci.

Informato dell’iniziativa, il sindaco di Monreale ha ordinato poi la rimozione dei rifiuti, inviando sul posto la ditta Ecolandia per rimuovere gli sfalci accumulati.

“Questo episodio dimostra come l’impegno civico e il senso di comunità possano supplire alle carenze delle istituzioni – ha commentato Angelo Venturella – Ringrazio il sindaco per la disponibilità a completare l’intervento di ripristino della villetta, restituendola al più presto alla fruizione dei cittadini”.