Monrealelive accusata di “sciacallaggio”, il commento del direttore

MonrealeLive accusata di sciacallaggio e non di fare informazione? Lo hanno scritto gli organizzatori del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni Monreale dopo l’articolo in cui davamo notizia che nella giornata di martedì 11 luglio è avvenuta una furibonda lite nel campo dello stadio comunale durante il torneo dilettantistico organizzato dall’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni Monreale con il patrocinio del Comune di Monreale. Ora, dopo l’articolo in cui si descriveva la scena della lite durante la partita incriminata, l’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni Monreale prende le distanze da quell’articolo, dove, tra l’altro anche l’amministrazione comunale prendeva le distanze dalla scena tristissima avvenuta durante una banalissima partita amatoriale. E prende le distanze accusando la testata MonrealeLive di “sciacallaggio”. Un fatto che non possiamo certamente far passare inosservato. Stamattina abbiamo anche ricevuto un messaggio da uno dei signori organizzatori, stizziti per l’articolo e per alcune parole utilizzate. Una lezione di giornalismo?

Ecco cosa ha scritto nella sua pagina Facebook l’associazione che fa a capo al torneo:

“Come avrete potuta notare dai fatti successi durante la semifinale martedì 11 luglio abbiamo pubblicato solamente due comunicati in quanto preferiamo dare notizie solo quando sono assolutamente fondate e sopratutto confermate.

In questi giorni ci stiamo impegnando tantissimo per riportare un clima di serenità non solo per far ripartire torneo ma anche, e sopratutto, per riprendere quei valori di sport, amicizia e sano agonismo che regnavano nel torneo fino a i fatti di martedì. Riteniamo doveroso davvero porre all’attenzione che ci sono alcune testate giornalistiche online che con molta probabilità fanno capo a un unica redazione, anziché pubblicare articoli descrivendo i fatti per come realmente accaduti si preoccupano di scrivere titoloni e didascalie dei post con l’unico scopo di attirare “Mi piace”, commenti e condivisioni. Siamo pienamente d’accordo che fatti successi sono brutti e non dovranno mai a poi mai ripetersi ma definirli come “Scene da far west” e “Botte da orbi” lo riteniamo assolutamente esagerato, sopratutto a due giorni di distanza quando la maggior parte dei diretti interessati hanno posto le dovute scuse anche attraversa quotidiani locali. Questa non è informazione ma sciacallaggio”.

Ci sono da fare alcune precisazioni: