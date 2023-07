Blackout elettrico manda in tilt il pozzo Boara, disagi a Monreale

Monreale – L’Ufficio Idrico comunale ha comunicato stamattina alla cittadinanza che a causa di un’improvvisa interruzione di energia elettrica, si sono verificati disagi nell’erogazione idrica in alcune zone della città. In particolare, i pozzi che forniscono l’acqua ai quartieri Bavera Alta e Bavera Bassa sono andati in protezione a seguito del blackout, causando una temporanea sospensione dell’afflusso idrico.

Già dalle prime ore del mattino, numerosi residenti hanno segnalato difficoltà nell’approvvigionamento di acqua potabile, con rubinetti a secco e pressione bassissima. La situazione ha creato parecchi fastidi e disagi ai cittadini. I tecnici comunali sono intervenuti prontamente per verificare il corretto funzionamento delle pompe idriche e gestire l’emergenza. Nonostante gli sforzi, per diverse ore la situazione è rimasta critica in tutta la zona interessata dal guasto tecnico.

Fortunatamente, nel corso della mattinata le pompe sono state riattivate e hanno ricominciato a immettere acqua nei serbatoi idrici cittadini. La situazione dovrebbe tornare completamente alla normalità tra la sera di oggi e la mattina di domani, quando l’acqua tornerà a sgorgare regolarmente dai rubinetti di Bavera.