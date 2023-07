Nasce la Pioppo Futsal Academy, la scuola calcio per far crescere i campioni di domani

PIOPPO (Monreale) – Il Pioppo Futsal compie un importante passo verso il futuro con l’inaugurazione della Pioppo Futsal Academy, la nuova scuola calcio pensata per far crescere i campioni di domani. Dopo una stagione da incorniciare, impreziosita da tre trofei, la società pioppese decide di scendere in campo anche con i più piccoli, un progetto che mira ad accrescere nei piccoli calciatori valori come il rispetto, il fair play e la cultura dello sport sano.

Il Pioppo Futsal ora pensa al futuro e lo fa inaugurando la propria scuola calcio. Dopo la storica stagione del Pioppo Futsal che ha visto la squadra di mister Mosca alzare ben tre coppe, la società gialloverde ha deciso di scendere in campo anche con i più piccoli inaugurando la propria scuola calcio. Il senso di aggregazione e di appartenenza, dimostrato dai tanti bambini che hanno seguito ovunque la squadra gialloverde, hanno fatto da traino per la società che ha deciso di investire in questo importantissimo progetto.

Le attività di base avranno inizio a fine Settembre presso la palestra “Mattia Terranova” dell’ I.C.S. Margherita di Navarra – Pioppo. Sarà possibile effettuare delle prove gratuite nei giorni 4/5/6/7 di settembre per le seguenti categorie:

Piccoli Amici (nati 2017/2018)

Primi Calci (nati 2015/2016)

Pulcini (nati 2013/2014

Esordienti (nati 2011/2012)

Tutte le lezioni saranno svolte al coperto in presenza di tecnici qualificati.

I tanti bambini che hanno seguito con entusiasmo le gesta della prima squadra in questa annata trionfale hanno convinto il Pioppo Futsal a investire nel settore giovanile, gettando così le basi per un futuro radioso. Le iscrizioni sono aperte, con prove gratuite ad inizio settembre: l’avventura della Pioppo Futsal Academy parte ufficialmente.