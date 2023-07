A Monreale si balla, la magia vintage degli anni ’70-’80 a Piazza Guglielmo II

MONREALE – Continuano gli eventi dell’Estate Monrealese 2023, con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica vintage. Dopo la musica dance anni 90 dei “40 che ballano i 90”, sabato 22 luglio, a partire dalle 21:00, Piazza Guglielmo II ospiterà “Gli anni ’70-’80”, serata organizzata dalla Compagnia Teatrale Tritone in collaborazione con la Pro Loco di Monreale e MDM.

Uno spettacolo che promette di catapultare il pubblico negli anni d’oro della discomusic, grazie ad un repertorio studiato nei minimi dettagli per far rivivere l’atmosfera di quegli anni indimenticabili, all’insegna della musica di altri tempi. L’evento, patrocinato dal Comune di Monreale e inserito nel ricco cartellone dell’Estate Monrealese 2023, ha ottenuto anche il supporto dell’ARS e della Regione Siciliana.

I più grandi successi internazionali che hanno segnato la storia della musica dagli anni ’70 agli ’80 risuoneranno nella splendida cornice di Piazza Guglielmo II, perfetta location per una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia. Dagli Abba ai Bee Gees, passando per Donna Summer, Gloria Gaynor e tanti altri miti della disco music. Per rendere l’atmosfera ancora più vintage, i partecipanti sono invitati a indossare abiti vintage, per dare quel tocco di originalità e stile alla serata.