Fari puntati su Monreale: domenica la finale regionale di Miss Italia 2023

Monreale – L’attesissima finale regionale siciliana dello storico concorso di bellezza Miss Italia è pronta a sbarcare nella splendida Monreale. L’appuntamento è per domenica 23 luglio alle 21 nella cornice di Piazza Guglielmo II, che per l’occasione si trasformerà in un’elegante passerella sotto le stelle.

Giunto alla sua 84esima edizione, Miss Italia si conferma un evento cult del costume italiano, conosciuto in tutto il mondo come simbolo del fascino mediterraneo. A Monreale le ragazze selezionate nelle varie province si contenderanno l’ambito pass per le prefinali nazionali. Sara presente anche Eleonora Lepore, Miss Rocchetta Bellezza 2022.

Uno show glamour che vedrà protagoniste bellezza, eleganza e talento Made in Sicily, nella cornice dello splendido centro normanno di Monreale. Ad impreziosire l’evento, la partecipazione di maestranze locali d’eccezione come il parrucchiere Salvo Lo Coco, punto di riferimento per brand della moda, che curerà le acconciature delle concorrenti. Tra gli altri professionisti anche la parrucchiera Cristina Spinnato.

I riflettori saranno puntati sulle miss provenienti da tutta l’isola, che con la loro bellezza mediterranea e la loro bravura artistica si contenderanno l’ambita fascia di miss Rocchetta Bellezza 2023. Monreale si prepara quindi ad ospitare un evento di grande richiamo, capace di attirare l’interesse di media e addetti ai lavori.

Gli eventi di Miss Italia in Sicilia sono curati dall’esclusivista Salvo Consiglio con il suo staff tutto al femminile Anna Salanitro, Ekaterina Melnikova, Tiziana Resina.