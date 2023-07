Pauroso incidente a Monreale, quattro auto coinvolte: feriti

Momenti di paura questa mattina a Monreale, dove lungo la Circonvallazione all’altezza di Ferreri si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, una Mini Cooper che stava scendendo in direzione Palermo, dopo aver superato il semaforo avrebbe improvvisamente perso il controllo andando a impattare contro altre tre auto: una Volkswagen Polo, una Opel Agila e un furgone.

L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato diversi feriti, fortunatamente in modo non grave. La Mini Cooper è andata completamente distrutta nell’impatto, mentre ingenti danni hanno riportato anche le altre vetture.

Immediato l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Monreale che hanno gestito la viabilità, chiuso il tratto di strada interessato per consentire i soccorsi e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Per rimuovere i veicoli incidentati è intervenuta la ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano.