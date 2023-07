Vasto incendio a Monreale, fiamme da via Pietro Novelli al Monte Caputo

Un vasto incendio è divampato oggi intorno alle 14:30 in un terreno incolto nei pressi di Monreale, precisamente in via Pietro Novelli all’altezza della Fontana dell’Abbeveratoio. Le fiamme si sono sviluppate e propagate rapidamente, complice il forte vento e le temperature roventi di queste ore.

In pochi minuti l’incendio è diventato indomabile, allargandosi incontrollato verso il Monte Caputo e la vendo alcune villette di via Del Monte. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale per tentare di arginare il fronte del fuoco.

Ma la situazione appare critica a causa delle condizioni meteo che alimentano l’incendio: il forte vento di scirocco spinge le fiamme verso monte, rendendo difficile il lavoro dei soccorritori. L’incendio minaccia alcune abitazioni site nella zona. Si teme che le fiamme possano propagarsi velocemente spinte dal vento.