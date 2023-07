A Monreale emergenza incendi: Arcidiacono attiva il Centro Operativo Comunale

Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha attivato il Centro Operativo Comunale per fronteggiare l’emergenza incendi.

Al fine di fronteggiare l’emergenza incendi in tutto il territorio Comunale e per la tutela dell’incolumità della popolazione si è reso, altresì necessario, l’intervento di tutte le Forze di Polizia operanti nel territorio attraverso l’istituzione del Centro Operativo Comunale presso la sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Monreale, che servirà per coordinare tutti gli interventi volti a fronteggiare la situazione emergenziale ed intraprendere le iniziative per ridurre il pericolo ed il rischio per l’incolumità di persone e cose.