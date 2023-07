Incubo di fuoco a Monreale, ettari distrutti e residenti fuggiti da casa

MONREALE – È divampato un vastissimo incendio nella zona del Castellaccio a Monreale, in provincia di Palermo. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco che da stamattina spira impetuoso, hanno già divorato diversi ettari di territorio tra ulivi, pini e macchia mediterranea. Si tratta di un enorme fronte di fuoco che in poche ore ha distrutto una porzione significativa di campagna e boschi.

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito nel pomeriggio di ieri da via Pietro Novelli, nei pressi della Fontana della Beveraturo, per poi estendersi rapidamente verso la zona di San Nicola. Le squadre antincendio hanno lavorato fino a tarda sera per arginare le fiamme, ma questa mattina la situazione è ulteriormente precipitata a causa dello scirocco, che ha alimentato la violenza del rogo.

Al momento risultano in azione almeno tre elicotteri antincendio della Protezione Civile, oltre a un Canadair e numerose squadre di vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale provenienti da tutto il palermitano. Un imponente schieramento di forze per tentare di domare il mostro di fuoco che minaccia diverse abitazioni. Tanti i residenti che hanno abbandonato le proprie case per mettersi al riparo da fuoco e fumo. Un altro fronte di fuoco è attivo in zona Caputello.

Sul posto si è immediatamente recato il sindaco Alberto Arcidiacono, insieme al comandante della polizia municipale Luigi Marulli e all’assessore Giuseppe Di Verde, per monitorare da vicino l’evolversi della situazione. Presenti anche i carabinieri della stazione di Monreale.