Possono salvare vite, due defibrillatori donati al Comune di Monreale

Monreale – Domani mattina alle ore 10 nella Sala Novelli del Complesso Guglielmo II verranno donati alla Città di Monreale due defibrillatori H24 che verranno posizionati davanti alla Farmacia Accetta in Piazza Padre Pio e accanto alla Farmacia Santa Chiara di Pioppo. Un altro defibrillatore H24 si trova già in Piazza Guglielmo e uno all’interno del Comando dei Vigili Urbani a Piazza Canale.

L’obiettivo principale è la tutela della salute dei cittadini per la gestione di situazioni di emergenza.

Inoltre Sarpiz Communication realizzerà una mappatura della dislocazione dei defibrillatori presenti nel comune attraverso dei pannelli in forex (misura 100 x 70 cm) così che i cittadini possano conoscere con esattezza la loro posizione. Per ulteriori dettagli ci si può collegare sul sito www.salvaunavita.eu.

I due defibrillatori sono stati acquistati dall’Azienda SARPIZ COMMUNICATION di Camillo Sarro grazie al contributo dei commercianti e imprenditori del territorio monrealese che saranno presenti alla cerimonia di consegna.