Nuovo incendio a Monreale e San Martino delle Scale devastato

Monreale – Non si arresta l’emergenza incendi a Monreale e San Martino delle Scale. Le fiamme sono scoppiate in viale Regione Siciliana, dove già ieri era andata bruciata una porzione di territorio. Nonostante gli sforzi di vigili del fuoco e protezione civile, il fronte del fuoco appare fuori controllo, alimentato dalle forti raffiche di scirocco che rendono difficoltoso il lavoro dei pompieri. In azione al momento solo la protezione civile e un elicottero antincendio.

Ma la situazione è critica, con le fiamme che minacciano diverse abitazioni e che stanno distruggendo ampie parti di vegetazione e bosco. Un nuovo incubo per gli abitanti della zona, dopo il disastroso incendio di ieri.

San Martino delle Scale continua a bruciare e le condizioni meteo non aiutano, con il vento caldo che rischia di alimentare ulteriormente il fronte del fuoco. Vigili del fuoco e protezione civile stanno facendo il possibile per arginare l’incendio ed evitare che raggiunga il centro abitato.

Ma al momento la situazione appare molto complicata e fuori controllo. Si spera nell’arrivo massiccio di uomini e mezzi per scongiurare il peggio e mettere in sicurezza l’area.

San Martino delle Scale vive ancora ore drammatiche di paura e apprensione per le fiamme che non danno tregua.