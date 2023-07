Monreale, al via raccolta fondi per aiutare le vittime degli incendi

Monreale – Non si ferma la solidarietà verso le vittime degli incendi che negli scorsi giorni hanno colpito duramente Monreale e la frazione di San Martino delle Scale. Dopo i gravi danni provocati da diversi roghi, che hanno distrutto case e beni, è tempo di rimboccarsi le maniche e dare una mano concreta a chi è stato più sfortunato.

L’associazione Humanitas scende in campo e lancia una raccolta fondi e di beni di prima necessità per supportare i cittadini in difficoltà. Un’iniziativa lodevole, per non lasciare sole le famiglie che hanno visto andare in fumo i sacrifici di una vita.

Promotori della raccolta sono Piero Faraci e Silvana Lo Iacono, che con grande spirito di solidarietà vogliono tendere una mano a chi adesso si trova in gravi difficoltà. Servono fondi ma anche vestiario, mobili e altri oggetti che possano in parte lenire le ferite di chi ha perso la casa negli incendi.

La raccolta è già partita, chiunque può contribuire con una donazione o portando beni utili. Basta contattare il numero 380 172 1981 per concordare come e dove portare il proprio contributo.

In momenti drammatici come questi è bello vedere una comunità unita che non lascia indietro nessuno. La raccolta fondi è un segno di speranza e di rinascita per San Martino delle Scale, piegata ma non spezzata da questa immane sciagura. Donare può fare la differenza per ridare un sorriso a chi l’ha perso.