Cosa fare a Monreale nel weekend? In programma musica, cinema e spettacoli

Monreale – Musica, cinema, spettacoli: è un weekend ricco quello in programma a Monreale grazie al fitto calendario di eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale per intrattenere cittadini e turisti.

Si comincia questa sera, venerdì 28 luglio, con il concerto della band 191 Blues che proporrà in Piazza Guglielmo II brani blues, rock’n’roll e swing inediti in lingua siciliana e italiana oltre a famose cover rivisitate in chiave blues.

Domani sabato 29 luglio sempre in Piazza Guglielmo II è in programma la serata finale del concorso canoro “Una Voce per Marcello”, organizzato dall’AVIS in memoria di Marcello Micalizzi. 29 cantanti finalisti selezionati nelle scorse settimane si sfideranno a colpi di note per aggiudicarsi la vittoria.

Sempre sabato, ma questa volta nella splendida cornice dell’Abbazia di San Martino, prosegue con successo il Festival Organistico con il concerto dell’Ensemble Claustrum Musicae, applaudito dal pubblico nella serata inaugurale.

Domenica 30 luglio sarà la volta del cinema per bambini e famiglie con la proiezione del film d’animazione Zootropolis in Piazza Guglielmo II, secondo appuntamento della rassegna “Cine Piccoli” organizzata dall’associazione Allunaggio.

Sempre domenica, ma stavolta di nuovo nell’Abbazia di San Martino, ultimo concerto del weekend con i Solisti Gregoriani nell’ambito del Festival Organistico.

Insomma, un fine settimana ricchissimo di appuntamenti per tutti i gusti quello promosso dal Comune di Monreale, con musica, cinema e spettacoli da non perdere per chi vuole trascorrere delle piacevoli serate d’estate nella cittadina normanna.