Tanti monrealesi perdono il Reddito di cittadinanza, ecco cosa fare

Monreale – Anche a Monreale tanti percettori del reddito di cittadinanza lo perderanno ad agosto ed entro la fi/e dell’anno. L’INPS ha trasmesso ai percettori di Rdc una “Comunicazione sospensione domanda Rdc,”, con il seguente testo: “Domanda di RDC sospesa come previsto dall’art.13 del DL 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali”.

Il comune di Monreale fornisce, quindi, attraverso una nota della dottoressa Anna Maria La Corte, funzionario ai servizi Sociali del Comune di Monreale, trasmessa all’assessore Sandro Russo, dei chiarimenti circa i requisiti di accesso e le modalità di attivazione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali:

1) Potranno essere presi in carico solo persone che abbiano documentata situazione di fragilità (legata ad es. a condizioni di salute, personali o familiari), adeguatamente documentata, per cui il servizio sociale potrà procedere alla presa in carico.

2) Qualora la valutazione si concluda con esito diverso da A (a cui corrisponde l’invio al Centro per l’impiego), si avvierà la presa in carico da parte del Servizio Sociale e si potrà concordare un Patto per l’inclusione Sociale (PaIS) con i beneficiari, nel quale saranno contenuti reciproci impegni.

3) Si comunica, infine, che la fruizione del RdC per i nuclei familiari in cui sono presenti minori, disabili ed adulti over 60, sulla base del Decreto Legge n°48, poi convertito in legge, si protrarrà, invece, per tutto il 2023, a prescindere dalla presa in carico del Servizio Sociale in accordo con la naturale scadenza della domanda, non precludendo la possibilità di presentare una nuova domanda di rinnovo dopo il mese di stacco.

4) Per coloro i quali sono in carico presso il Centro per l’Impiego, non potranno essere presi in carico dai servizi Sociali, fatta eccezione per coloro di cui al punto 1)

I nuclei beneficiari del Rdc composti esclusivamente da adulti tra i 18 ed i 59 anni, non disabili, in base al recente Decreto Legge 4 maggio 2023 n°48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito in legge n° 85/2023, se non presi in carico dal Servizio Sociale, in quanto non attivabili al lavoro, entro il 31 ottobre p.v., nell’anno in corso avranno interrotta l’erogazione del Rdc, dopo 7 mesi dalla data di erogazione.