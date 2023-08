Vuoi provare anche tu il noleggio a lungo termine ma l’anticipo ti blocca? Ecco come fare

Sempre più guidatori stanno optando per il noleggio a lungo termine di una vettura nuova, invece che acquistarla.

L’aumento dei prezzi, i ritardi nelle consegne, a volte anche tutta questa incertezza legislativa che lascia nebulose le prospettive per le future tendenze del comparto automobilistico stanno spingendo tanti italiani, persino uno su quattro, a provare il noleggio a lungo termine.

La ragione è presto detta, versare una quota fissa al mese e ricevere in cambio la piena fruizione di una vettura nuova, scelta, magari anche sostenibile e pluriaccessoriata, oltre che tutti i servizi di gestione annessi e connessi, è più conveniente rispetto all’acquisto e alle responsabilità connesse alla proprietà del veicolo.

D’altra parte, dilazionare la quota nei mesi è certamente meno gravoso che sborsare buona parte della somma in un’unica soluzione, come accade per l’acquisto di una nuova auto, specie se non si è sicuri al 100% di avere scelto un modello davvero adeguato alle proprie esigenze.

C’è però un altro aspetto che inibisce proprio gli utenti che stanno optando per quest’ultima soluzione, molte società richiedono l’anticipo di una certa somma, al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio, a titolo di garanzia per i servizi erogati e l’auto concessa.

Un anticipo che potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro, se si tiene conto che include due o tre quote in avanti e che queste dipendono molto dal modello di auto selezionato e dai servizi accessori inclusi nel contratto.

In tanti stanno rinunciando al noleggio a lungo termine per l’impossibilità di far fronte proprio a questa spesa.

Che fare in questi casi?

Esiste un’opzione che molte agenzie di noleggio stanno adottando, proprio per rendere più accessibile si guidatori questa nuova formula di fruizione di una vettura, alternativa all’acquisto, il noleggio senza anticipo.

Il noleggio auto a lungo termine senza anticipo è una formula che permette di noleggiare un’auto, senza dover anticipare alcuna quota di denaro al momento della sottoscrizione del contratto. Durante l’intero periodo di noleggio, l’auto rimane di proprietà della società di noleggio a lungo termine. Al termine del contratto, il cliente può scegliere di firmare un nuovo contratto per noleggiare un’altra vettura o semplicemente restituire il veicolo.

Vale dunque la pena optare per una società di noleggio a lungo termine senza anticipo, che proponga prezzi competitivi e ampia scelta di vetture, come Rent4you.

Questa società, infatti, pone il cliente al centro della sua missione, offrendogli un’ampia gamma di vetture già disponibili tra cui scegliere, supporto nella stesura dell’accordo e nella scelta dei servizi più idonei e prezzi senza dubbio altamente competitivi.

In questo modo anche chi desidera provare il noleggio a lungo termine, può farlo senza il timore di dover spendere somme iniziali particolarmente importanti.

Questo discorso vale ancor più per titolari d’impresa che necessitano di allestire intere flotte aziendali, e possono farlo senza dover immobilizzare ingenti somme, prima di firmare il contratto.

Anche se la rata mensile tende ad essere leggermente più alta rispetto al noleggio a lungo termine tradizionale, molti trovano conveniente questa formula.

Le auto soggette a noleggio senza anticipo sono solitamente quelle di piccola e media taglia, poiché su queste è possibile ottenere rate mensili più convenienti, incluse tutte le spese di gestione.

Tuttavia, va sottolineato che il noleggio auto a lungo termine senza anticipo potrebbe non essere la scelta migliore per tutti. Ad esempio, i professionisti con Partita Iva che desiderano guidare auto premium potrebbero trovarsi a dover affrontare rate mensili molto elevate, e in questo caso, sarebbe più vantaggioso per loro sostenere un importo iniziale più contenuto.

In buona sostanza, il noleggio auto a lungo termine senza anticipo è una soluzione apprezzata da privati e aziende che preferiscono evitare pagamenti iniziali e che si addice in particolare alle auto di piccola e media taglia.Vuoi provare anche tu il noleggio a lungo termine ma l’anticipo ti blocca? Ecco come fare